La nièce de Donald Trump a visiblement choisi son camp pour la prochaine élection présidentielle. A la faveur d’une sortie médiatique qu’elle a faite ce jeudi, Mary Trump a donné quelques astuces au candidat démocrate pour qu’il affronte le président américain candidat à sa propre succession lors des débats. Pour elle, il faudrait que l’ancien collaborateur de Barack Obama appelle par son prénom son challenger.

Annonces

Appeler Donald Trump par son prénom

Ce membre de la famille Trump estime que pour arriver à vaincre le président américain, il faut se mettre dans sa peau et lui manquer de respect. Elle indique notamment que le président ne mérite aucun respect puisse qu’il n’en donne à personne. L’auteur de l’ouvrage édité contre le président américain et qui est intitulé : «Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde», a suggéré à Joe Biden de s’attarder sur les mensonges du président américain.

Très remontée contre Trump dans ses écrits

Rappelons que dans le livre qu’a écrit la nièce de Donald Trump, elle dresse le portrait d’une famille dysfonctionnelle rongée par les « convoitises, trahisons et tensions fratricides ». Mary Trump, psychologue, est la fille de Fred Trump Jr écrit notamment que le président américain a appris « à mentir pour se mettre en valeur » après avoir été témoin des humiliations subies par son aîné de sept ans.