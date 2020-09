Il y a quelques heures, le New York Times lâchait une véritable bombe en révélant que le président américain, Donald Trump, n’avait payé que très peu d’impôts, 750 dollars entre 2016 et 2017. Une nouvelle qui est venue secouer la course à la Maison-Blanche, que le président américain a vite tenté de démentir.

Problème, son démenti n’a pas convaincu grand monde et surtout pas Joe Biden, qui a vite décidé de répondre à ces accusations, en dévoilant du merchandising. Le 28 septembre, les équipes du candidat démocrate ont ainsi dévoilé un sticker à la vente, sur lequel est écrit la mention “J’ai payé plus d’impôts que Donald Trump”. Ironiquement, ces stickers sont vendus à 7.50 dollars pièce.

Joe Biden se moque de Donald Trump

Les équipes de Biden ont également dévoilé une vidéo au cours de laquelle les versements moyens réalisés par certaines tranches de population sont dévoilées. Ainsi, un pompier paye en 5.000 dollars d’impôts, contre 10.000 pour une infirmière. Barack Obama lui, par exemple, a payé près de 100.000 dollars, par an, au cours de son mandat.

Des révélations timidement démenties

Si les révélations du New York Times sont vraies, alors la campagne du président américain pourrait vite en pâtir d’autant que ce dernier refuse toujours de dévoiler ses déclarations. Un choix qui joue définitivement contre lui, alors que les rumeurs et les soupçons autour de possibles optimisations fiscales ou de potentiels conflits d’intérêts se font de plus en plus pressants.