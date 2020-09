Coup dur pour le parti présidentiel français, LREM, avec le départ confirmé de Pierre Person. Le numéro deux de la République en Marche estime que le parti au pouvoir n’a plus les capacités pour affronter la fin de ce quinquennat. Il reste toutefois membre du groupe LREM à l’Assemblée nationale.

Afin de redonner un nouveau souffle au parti, Pierre Person va ainsi démissionner de ses fonctions au sein du groupe LREM. Selon lui, le mouvement doit se renouveler, proposer de nouvelles idées. Or, dans l’état actuel des choses, ce dernier estime que LREM n’avance plus dans le bon sens et n’est plus en mesure d’affronter la nouvelle étape de ce quinquennat. Autre point de discorde, le virage à droite observé par le parti présidentiel.

Pierre Person quitte le parti présidentiel

Figure historique du mouvement, Pierre Person a longtemps envisagé de briguer la tête du parti, face à Stanislas Guérini. Cependant, dans un contexte social difficile, il a préféré se retirer afin que LREM se concentre sur l’essentiel. Malheureusement, là encore, Pierre Person estime que le parti est trop replié sur lui-même. La direction ne tient pas assez compte de ses représentants, ses élus locaux.

Coup dur pour LREM ?

Fort de ce constat, Pierre Person invite l’ensemble des personnes souhaitant le suivre, à rapidement démissionner, afin de bâtir l’organisation de demain. Il participera ce lundi soir, pour la toute dernière fois, au Bureau exécutif du mouvement. Son départ lui, sera sans réelles conséquences puisqu’il continuera à siéger avec le groupe parlementaire LREM et soutiendra Macron aux cours des élections de 2022.