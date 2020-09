Le Canada est un pays riche mais qui ne favorise pas le bien-être des enfants. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport rendu public par l’organisme onusien chargé des questions liées à l’enfance. A en croire le classement qui a été fait par l’Unicef dans ce document, le Canada est classé 30ème sur 38 pays riches du monde en matière de bien-être des enfants. Le taux de suicide des adolescents dans ce pays ne serait tout de même pas négligeable.

25% des enfants au Canada n’aiment pas leur vie

Selon le document, 25% des enfants n’affectionnent pas la vie qu’ils mènent dans ce pays. 26 % des enfants au Canada auraient du mal à se faire des amis. Selon le document de l’Unicef, tout ceci amène à conclure que le Canada n’est pas un pays dans lequel il fait bon vivre pour les enfants. L’organisation a également dénoncé le fait que la plupart des enfants soient caractérisés par le surpoids ou l’obésité.

20% des enfants vivraient dans la pauvreté

20% de la population des enfants au Canada vivraient dans la pauvreté toujours selon le l’organisme onusien. «Au Canada, les enfants sont aux antipodes les uns des autres en raison d’importantes inégalités, et aussi aux antipodes des enfants les plus heureux et en meilleure santé des pays riches», a déploré le président et chef de la direction d’UNICEF Canada, David Morley par le canal d’un communiqué.