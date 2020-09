Ce n’est pas parce qu’on est membre d’un gouvernement qu’on doit être toujours d’accord avec ses collègues. Eric Dupond-Moretti en apporte la preuve. Hier mardi 1er septembre, le ministre de la justice a indiqué qu’il n’approuvait pas le terme d’ « ensauvagement » utilisé par Gérald Darmanin. En effet, le ministre de l’Intérieur avait laissé entendre , il y avait un « ensauvagement d’une partie de la société ». Le garde des sceaux pense que l’expression utilisée par son collègue est inadéquate parce qu’elle développerait de son point de de vue, « le sentiment d’insécurité », « pire que l’insécurité » elle-même.

Il a fait ces déclarations sur Europe 1. Le ministre concerné n’a pas tardé à lui répondre. Gérald Darmanin soutient qu’il y a de « vrais actes d’insécurité » dans le pays et qu’il faut tout simplement « écouter ce que disent les Français » pour s’en rendre compte. « Moi, je n’utilise pas le mot de ” sentiment ” personnellement. Il y a de l’insécurité ou il n’y a pas d’insécurité. Moi j’essaie de ne pas trop donner de leçons » a-t-il ajouté. Le premier citoyen de la Place Beauvau est persuadé de la justesse des mots utilisés. « Je pense que mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde » a-t-il dit, citant l’écrivain français Albert Camus.

“Il a une vision de la société…, moi j’ai la mienne”

Il précise toutefois qu’il n’est pas dans une querelle de personnes avec l’ancien avocat. « Chacun son expérience. Je suis plus jeune qu’Eric Dupond-Moretti. Il a une expérience plus grande que la mienne. C’est un très grand avocat, et il a une vision de la société qui est due à son expérience, moi j’ai la mienne. Je ne pense pas qu’elle soit meilleure ou moins bien, au contraire, c’est toute cette équipe qui réussit pour les Français » a-t-il déclaré. Le premier ministre Jean Castex avait déjà dit hier mardi qu’il n’y avait aucune polémique à alimenter. Gérald Darmanin a quand même voulu répondre à son collègue ce mercredi sur France 2.