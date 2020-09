Ce vendredi 4 septembre 2020, Louis de Raguenel, un des rédacteurs en chef de Valeurs Actuelles, a annoncé sur Twitter qu’il quittait le magazine pour Europe 1. Même si le journaliste a pris le soin de préciser que son départ n’a rien à avoir avec « la récente publication du dessin sur Madame Obono », un « dessin qui n’aurait pas dû exister, » sa venue à Europe 1 a créé « un gros malaise en interne ».

Je quitte ce jour @Valeurs actuelles. Un départ qui n'est pas lié, je tiens à le préciser, à la récente publication du dessin sur Madame Obono. Dessin qui n'aurait pas du exister. Merci à toutes et à tous! — Louis de Raguenel (@LouisDeRaguenel) September 4, 2020

L’annonce du journaliste a suscité une vague de condamnation au sein du service politique d’Europe 1 avec l’ouverture d’une enquête pour « injures à caractère raciste ». Le média Le Jour a révélé que Louis de Raguenel devrait être à la tête du service politique de sa nouvelle station. La Société des rédacteurs d’Europe 1 (SDR) dans un communiqué a totalement dit non à la nomination du journaliste à la tête de “ADN central d’Europe1“.

Un journaliste marqué politiquement

Pour avoir été ancien militant UMP, chargé de la communication de l’ancien ministre Claude Guéant, place Beauvau en 2011–12 et aussi pour avoir « été épinglé pour avoir dévoilé les sources des journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme en 2014 » Louis de Raguenel est contesté. « Jamais un journaliste ouvertement marqué politiquement n’a été chef du service politique », ont indiqué les rédacteurs d’Europe1 « rappelant leur attachement au caractère généraliste de l’antenne et à un traitement non idéologisé de l’information ».

Nomination d’un ex-redchef de Valeurs Actuelles à la tête du service Politique d’Europe 1 : la @SDR_Europe1 s’oppose farouchement à ce choix, et appelle la direction à revenir sur sa décision.

👇🏼 pic.twitter.com/UrRfQfS2u5 — La SDR d’Europe1 (@SDR_Europe1) September 5, 2020

Un affichage très contestable

L’histoire a fait échos jusqu’au point où le Syndicat national des journalistes (SNJ) a également réagi. Pour le syndicat, la nomination de Louis de Raguenel est « un affichage très contestable », du moment qu’elle « intervient moins d’une semaine après le scandale de la caricature raciste autour de la personne » de Danièle Obono, la députée LFI.