Le tribunal de police de Bourges vient de condamner un homme de confession musulmane pour un comportement jugé sexiste et portant atteinte à la dignité d’une préfète. Les faits remontent à janvier dernier lorsque l’homme a refusé de serrer la main à Catherine Ferrier, actuelle préfète du Tarn.

Il avait argumenté son choix par le fait qu’elle était une femme et que c’était interdit par la religion musulmane. Pour cette raison, l’homme a été condamné à une amende de 750 euros et à payer 1.500 euros de dommages et intérêts. Il est formellement accusé de “comportement sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante hostile ou offensante imposée à une personne“.

D’après la presse le même homme avait déjà eu un comportement similaire dans le passé lors d’une cérémonie officielle pendant laquelle il représentait une association turque. L’association avait présenté ses excuses à la fonctionnaire. Lors de sa récidive en janvier, la péfète a alors décidé de porter plainte.