Guillaume Soro fulmine depuis le rejet de sa candidature à la présidentielle du 31 octobre prochain. Juste après avoir appris la nouvelle lundi , l’ex président de l’Assemblée nationale ivoirienne a dénoncé sur twitter « une décision injuste, infondée, inique, politiquement motivée et juridiquement boiteuse qui s’inscrit dans une logique d’anéantissement de la démocratie et de l’Etat de droit ». Hier jeudi, alors qu’il était face à la presse à Paris , le patron du GPS a réaffirmé sa candidature « ferme, irréductible et irrévocable » à la présidentielle. « Je ne reconnais à nul autre que le peuple souverain de Côte d’Ivoire le droit de statuer sur mon avenir et mon devenir » a-t-il fait savoir.

Annonces

L’homme politique a par ailleurs invité les candidats retenus ou non par le Conseil constitutionnel à saisir les institutions internationales pour obtenir un scrutin transparent et inclusif le 31 octobre prochain. « Je demande aux candidats retenus ou non. Je demande à Bédié, Gbagbo, Affi, Amon-Tanoh une unité d’action de l’opposition. Il s’agira pour nous de saisir la CEDEAO , l’Union africaine, l’Union européenne et l’ONU en vue d’obtenir des élections transparentes et inclusives » a-t-il déclaré.

« Le PDCI-RDA s’associe évidemment à cette démarche »

Son appel a été entendu par le chef du PDCI qui y répond favorablement. Sur sa page officielle Henri Konan Bédié a indiqué hier jeudi, qu’il se félicitait de l’ « unité d’action » proposée par le GPS et soutenue par le FPI contre le 3e mandat « inconstitutionnel et interdit » de l’actuel président de la République. « Le PDCI-RDA s’associe évidemment à cette démarche » a-t-il ajouté. Rappelons que les mouvements de protestation nés après la décision d’Alassane Ouattara de rempiler pour une troisième fois, ont déjà fait treize morts. 200 personnes ont été arrêtées.