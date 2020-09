Alors que de vives tensions ont récemment éclaté dans le Haut-Karabakh, entre les forces arméniennes et azéries, le président français a décidé de réagir. En effet, Emmanuel Macron a fustigé le discours du gouvernement turc, qu’il a qualifié de guerrier et de profondément dangereux. Une sortie qui intervient dans un contexte particulier, Paris et Ankara faisant face à de vives tensions.

Mercredi, le président français Emmanuel Macron a qualifié d’«inconsidérées» et de «dangereuses» les sorties turques au sujet du conflit qui fait actuellement rage au Haut-Karabakh, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Selon ce dernier, des rendez-vous sont prévus dans les jours à venir, avec Vladimir Poutine et Donald Trump, dans le but de faire un point sur la situation. En visite à Riga, le président français a ainsi affirmé que la France ne saurait accepter le discours décomplexant de la Turquie, à l’égard de l’Azerbaïdjan.

Emmanuel Macron adresse un message à la Turquie

Pour la troisième journée consécutive, de violents affrontements ont eu lieu dans le Haut-Karabakh. À ce jour, les deux nations s’accusent mutuellement d’être responsables de la hausse subite des tensions. Yerevan comme Bakou ont d’ailleurs exclu des pourparlers alors que la communauté internationale insiste sur l’importance d’un discours.

Tensions dans le Haut-Karabakh

Une sortie qui intervient alors que Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, a affirmé qu’Ankara se tenait prêt à soutenir coûte que coûte l’Azerbaïdjan dans ce conflit, que ce soit d’un point de vue militaire, économique ou diplomatique. Selon certaines informations, la Turquie aurait également envoyé des centaines de mercenaires syriens sur le front, afin de venir en aide aux forces de Bakou.