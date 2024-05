Bénin: un faux « GG Lapino » et ses deux complices arrêtés

Un véhicule de la police républicaine

La Police républicaine a récemment mis fin aux agissements d’un individu et de ses deux complices, présumés auteurs de viol, vol, recel et complicité dans l’arrondissement de Godomey. L’affaire a éclaté suite aux plaintes récurrentes de neuf femmes, qui ont été violées et dépouillées de leurs biens, par un individu qui prétendait être l’artiste GG Lapino.

L’enquête, ouverte par le commissariat de Godomey en réponse à ces plaintes, a abouti à l’interpellation du principal suspect le mercredi 1er mai 2024, à son domicile à Hèvié Zangbétovali Atongo. Confronté aux charges qui pesaient sur lui, le suspect a avoué les faits qui lui étaient reprochés. Il a également fourni des détails sur son mode opératoire, expliquant qu’il créait des groupes WhatsApp au nom de l’artiste GG Lapino. Il faisait la promesse d’apporter son expertise aux artistes en herbe pour ensuite les escroquer.

Publicité

En outre, le suspect a admis avoir confié les biens volés à un complice résidant à Hèvié, également interpellé pour recel. Il a lui aussi avoué que la plupart des téléphones portables qui lui étaient confiés étaient revendus en ligne via les réseaux sociaux. Le troisième individu arrêté pour complicité dans cette affaire est le gérant d’une auberge située dans le quartier Akadjamè à Pahou.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de récupérer un butin impressionnant, comprenant 72 téléphones portables de différentes marques, 30 ordinateurs portables et une télé. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de recenser toutes les victimes mais aussi pour évaluer l’étendue du préjudice causé par ces agissements criminels. (Abonnez-vous et invitez vos amis à s’abonner à notre chaîne Whatsapp pour rester informés via ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)