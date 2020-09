Il y a quelques jours, Mbaye Wade, un ressortissant sénégalais vivant à Liège était retrouvé sans vie à son domicile. Un domicile qu’il partageait avec son compagnon un avocat de la région. Alors que les investigations se poursuivaient toujours par les autorités policières belges pour élucider les circonstances de la mort, l’homme aurait été poignardé à plusieurs reprises selon la presse belge ; le compagnon de Wade avait du mal à faire respecter les dernières volontés du défunt.

Wade avait demandé à être inhumé en sa terre natale au Sénégal. Mais impossible de rapatrier le corps de Wade pour une inhumation au Sénégal en raison selon des autorités du pays de l’ « obédience sexuelle » du défunt. Wade, musulman avait demandé à être inhumé en tant que tel, or la religion musulmane proscrivait l’homosexualité.

Une inhumation impossible…au Sénégal

Pascal Rodeyns, est le compagnon de Mbaye Wade, mais également avocat et conseiller communal liégeois. Cependant malgré son érudition et un certaine influence du à sa position de conseiller, Pascal n’arrivait pas à satisfaire aux dernières volontés de celui il vivait en couple, et qui avait tragiquement perdu la vue le 18 septembre dernier. C’est que Mbaye Wade, musulman avait demandé à être enterré au Sénégal, mais plus précisément à Touba, terre sainte de la communauté mouride, l’un des plus puissantes communautés musulmanes du pays.

Dans ses démarches, il avait été clairement été signifié à Pascal Rodeyns, que les désirs de Wade ne pouvaient être satisfaits. Car si l’Islam proscrivait d’une certaine manière l’homosexualité, il était vrai qu’en Afrique musulmane et au Sénégal notamment ; la question soulevait à cause de données culturelles selon des experts, une opposition plus virulente que dans les pays occidentaux. À Rodeyns, qu’il lui serait impossible de trouver au Sénégal des ministres cultuels musulmans qui accepterait de faire pour Wade, les rites funéraires indiqués.

Encore moins de voir les autorités administratives de la ville de Touba, à cause de son caractère spéciale, accéder à la demande de la famille et autoriser l’inhumation. En attend, Pascal Rodeyns, avait choisi d’acter les funérailles de Wade ce samedi à au Centre funéraire de Robermont. Ce vendredi matin, révélait la presse belge, deux personnes avaient été interpellées dans le cadre de l’homicide de Mbaye Wade.