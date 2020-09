Dans la majorité des cas, le palmier à huile permet de produire de l’huile rouge, une huile comestible tiré de la chair autour de l’amande de la noix. Seulement ce n’est pas le seul bénéfice de cette graine. L’ensemble de la coque, de la chair orangée et de l’amande constitue la graine du palmier. Les petites noix de palme de couleur rouge orangé sur le palmier à huile sont groupées en régimes et en grand nombre.

Un régime peut avoir jusqu’à 1500 noix bien charnues. Après pressage et extraction de l’huile des graines, les coques de noix sont débarrassées de la chair rouge orangé, laissent paraître une capsule noire percée de 3 pores germinatifs comme la grosse noix de coco. Ces coques protègent une amande blanche ou ivoire ovoïde pleine appelée « palmiste » qui se compose à son tour de nombreuses propriétés bénéfiques à découvrir. Lorsque ces coques sont pressées, elles produisent une huile très convoitée. C’est l’huile du palmiste de couleur noire à la première extraction. Il ne faut pas se laisser impressionner par la couleur noire, elle justifie cette apparence par une déclinaison impressionnante de propriétés à découvrir telle une palette de couleurs qui donne cette couleur foncée. Au Cameroun, cette huile s’appelle manianga ou bien ami tchotcho au Bénin.

Propriétés et activités biologiques du palmiste (du palmier à huile)

Effectivement, ces palmistes sont riches en acides gras saturés, en acide palmitique, en vitamine E, en antioxydants, en caroténoïdes, en vitamine K liposoluble, en phytostérols et en régénérants pour la peau. Un ensemble de composants chimiques qui vont conférer à l’huile de palmiste des vertus apaisantes pour la peau et bien d’autres propriétés bénéfiques. La composition plus importante en graisses saturées des graines du palmiste sont bien plus importantes que l’huile de palme, ce qui lui donne un aspect plus solide et reste idéal pour la fabrication de savons comme de détergents. Rien d’étonnant que les géants du secteur des cosmétiques en raffolent. Il faut noter également que l’huile de palmiste est semblable à l’huile de la noix de coco en termes de composition chimique, de sa caractéristique physique et même au niveau de son usage.

Par ailleurs, la vitamine K liposoluble renforce la solidité des os et leur donne une meilleure santé. Le traitement à l’huile de palmiste à chaud (supportable pour votre peau) a des bénéfices pour des cheveux crépus bien conditionnés aussi et corriger l’alopécie ou la calvitie. Après l’application de cette huile, il faut bien protéger les cheveux puis cette dernière va favoriser leur épaississement, les fortifier et diminuer la chute de cheveux. Il faut se référer aux spécialistes pour une utilisation conséquente. D’autres usages gastriques intègrent aussi la noix palmiste. En cas de maux de ventre le peuple Eviya du Gabon font un purgatif énergique de l’écorce tabataba mélangée avec du jus de canne à sucre, des noix palmistes (Van der Veen, L.J. et Bodinga-bwa-Bodinga S.). Par ailleurs, le tourteau de palmiste est utilisé dans l’alimentation des cochons au Bénin. Mais attention il y a plusieurs variétés de palmistes, précisez toujours le palmiste du palmier à huile rouge !

Avantages dermatologiques

L’huile de palmiste redonne douceur, brillance et souplesse à la peau. Elle lutte efficacement contre les démangeaisons cutanées et est utilisée pour prévenir et éviter l’érythème fessier des bébés. Elle contribue à réduire les rides ou l’apparition de ridules tout en protégeant la peau des rayons UV comme des pollutions extérieures. C’est un soin corporel naturel bienfaisant pour bébés, enfants, adultes et même les personnes du 3e âge. Il est important de mentionner cette huile est sans odeur et n’est pas salissant.