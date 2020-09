L’ancien président malien n’est plus actuellement dans le pays. D’après la presse malienne et internationale, IBK aurait quitté le pays pour les Émirats arabes unis. Ibrahim Boubacar Keïta a donc choisi de se rendre à l’étranger après la chute de son régime accusé de corruption intense et de négligence dans les zones où sévit le terrorisme.

Quelques jours après sa démission forcée, le président IBK avait été admis à l’hôpital pour y suivre des soins après un malaise. Dès lors son départ avait été annoncé pour compléter les examens passés au Mali. La CEDEAO avait engagé des pourparlers avec les militaires en ce sens.

Reticents à l’idée de laisser partir l’ex-président, les hommes forts du Mali se sont finalement laissés convaincre après la signature d’un document stipulant que ce dernier se tiendrait à la disposition de la signature en cas de poursuites. IBK se rendra selon les dernières indiscrétions dans un hôpital d’Abu Dhabi pour y suivre des soins complémentaires.