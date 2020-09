Alors que ses premières semaines à la tête du gouvernement ont été plébiscitées, Jean Castex fait aujourd’hui face à un déclin de popularité. En effet, les Français sont de plus en plus à critiquer son action. Le président Macron, qui a vu sa cote grimper en flèche à la suite du confinement, recule lui aussi dans les sondages.

Aujourd’hui, 41% des Français jugent défavorablement l’action du Premier ministre, soit un bond de 14% par rapport au mois dernier. Ils ne sont que 37% à la juger utile et efficace. Un signe donc que l’effet Castex est en train de perdre en intensité. Du côté du président français, Emmanuel Macron, 55% des sondés jugent de manière défavorable son action, soit un point de moins que le mois dernier. Ils ne sont en revanche, que 40% à en être satisfait.

Philippe, l’ancien de Matignon, qui a la cote

L’homme qui attire la lumière, n’est autre que l’ex-Premier ministre, Édouard Philippe. Avec 54% d’avis favorables, il reste en tête, devant Nicolas Hulot et ses 48% de bonnes opinions et Roselyne Bachelot, actuellement ministre de la Culture, dont l’action est plébiscitée par 45% des Français. Le sondage lui, a été mené en ligne, entre les 4 et 5 septembre, sur 1.000 personnes. Les prochaines semaines s’annoncent donc importante pour l’exécutif qui va devoir jongler avec la reprise difficile de la vie sociale et économique, mais également avec le covid-19, qui repart à la hausse en France.