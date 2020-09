Annonces

Le port de Beyrouth fait une nouvelle fois la Une de l’actualité après la double explosion du 04 août dernier. Un impressionnant incendie s’est en effet déclaré ce jeudi 10 septembre dans la zone franche de l’infrastructure portuaire. Le feu a pris un entrepôt dans lequel se trouvaient des huiles de cuisson et des pneus en caoutchouc. C’est du moins ce qu’a confié à la presse le directeur par intérim du port de Beyrouth. L’incendie « a commencé par les bidons d’huile avant de se propager aux pneus » a précisé Bassem al-Kaissi.

Les forces de sécurité se sont mobilisées pour combattre le feu, bien appuyées par les groupes de la défense civile. En effet, Il y avait sur les lieux les hélicoptères de l’armée et les camions de la défense civile. Pour le moment on ignore l’origine de l’incendie. « C’est soit à cause de la chaleur soit d’une erreur » suppute le directeur par intérim du port. Une personne travaillant au sein de l’entrepôt concerné a indiqué qu’il y avait des travaux de soudure en cours quand le feu s’est manifesté. « On était en train de travailler, et soudain il y a eu des cris pour nous dire de sortir…On ne sait pas ce qui s’est passé » avoue-t-il cependant.

Le port touché une seconde fois par le feu

Annonces

Contrairement à la double explosion du 04 août dernier, il n’y a pas de perte en vies humaines à déplorer pour l’heure. Mais il y a eu un blessé par suffocation selon La Croix-Rouge libanaise. Un feu s’était déjà déclaré mardi dans le port de Beyrouth selon l’armée libanaise. C’est donc la deuxième fois que le port est touché par un incendie dans cette semaine. Celui de mardi était d’une moindre intensité. Le feu avait pris les pneus, les déchets et des morceaux de bois. Ces drames que vivent les libanais arrivent à un moment où le pays est empêtré dans une crise économique grave.