Le mariage n’est pas facile. Tel est en substance ce qu’il faut comprendre des propos de l’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, sur le mariage. Dans un épisode de son podcast diffusé le mercredi 02 septembre dernier, l’épouse de Barack Obama s’est attardée sur les moments difficiles du mariage, puisqu’elle les a vécus aussi. « Les gens ne sont pas parfaits. Le mariage, c’est quelque chose de difficile. C’est une épreuve pour tout le monde » a-t-elle déclaré.

« Ces sentiments seront assez intenses »

S’adressant aux couples, elle a indiqué qu’il y aura de longues périodes où l’un ne pourra plus supporter son ou sa conjoint(e). « Il y a des fois où j’avais envie de pousser Barack par la fenêtre. Et je le dis parce que vous devez savoir que ces sentiments seront assez intenses. Mais ça ne veut pas dire que vous vous quittez » a-t-elle poursuivi. Ces paroles s’adressaient surtout aux jeunes couples qui baissent les bras face aux premières difficultés dans le couple.

« Nous n’avons pas l’habitude de parler de ça, et les jeunes couples, quand ils se retrouvent face à ces difficultés, ils abandonnent parce qu’ils pensent que tout est fini. » a martelé Michelle Obama. Elle leur a donc fait comprendre que si les disputes peuvent briser le mariage, alors son mari et elle avaient passé assez de temps « à rompre et à se réconcilier ». Aussi, a-t-elle souligné que si elle n’avait pas résisté à l’idée d’abandonner, elle aurait certainement raté toute la beauté qui se cache dans le mariage.