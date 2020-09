Le rappeur d’origine française connu sous le nom : Moha La Squale n’est visiblement pas au bout de ses peines. En effet, alors qu’il est déjà sous le coup d’une enquête pour des accusations de violences, agression sexuelle et séquestrations à la suite de plaintes déposées par trois différentes femmes, le tabloïd français « Le Monde » rapporte des témoignages de trois autres femmes. Ces confidences qui ont été faites au média français par les anciennes conquêtes du chanteur ne sont réellement pas de nature à le favoriser lors de cette bataille judiciaire.

L’artiste présenté comme un homme violent

Ces trois femmes dont l’identité n’a pas été dévoilée présentent le chanteur comme un homme violent et qui n’hésitent pas à lever la main sur elles. La première femme désignée par le pseudonyme Luna confiait qu’il était au départ très gentil avec elle. La suite de la relation a juste été catastrophique selon les propos rapportés par le média. «Au début, il était très gentil, très serviable. Il m’avait dit qu’il avait eu de petits ennuis avec la justice parce qu’il avait vendu un petit peu de drogue, rien de grave», fait-elle remarquer dans les colonnes du « Monde ».

“Je vais te tuer”

L’une d’entre elles a confié avoir reçu des menaces de mort de la part de l’artiste. «Il a mis un oreiller sur ma tête, il appuyait très fort et je ne pouvais plus respirer. Et là il me disait : “Je vais te tuer, je suis déjà tombé pour des actes de barbarie, je vais retourner au placard, je vais te tuer, je vais te faire tuer, même ta famille je vais la faire tuer (…). Je vais te tuer avec un oreiller, ça ne fait pas de marques”», a laissé lire une autre dans les colonnes du média français.