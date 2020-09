La monnaie unique de la CEDEAO annoncée par Alassane Ouattara ne verra plus le jour en 2020. Cette monnaie annoncée de manière précipitée après les actions de plusieurs personnalités panafricaines dont l’activiste Kemi Seba ne sera finalement plus mise en place cette année malgré les annonces françaises et ivoiriennes.

Pour rappel, depuis quelques années déjà plusieurs personnalités ont dénoncé le rôle trouble que joue cette monnaie dans la situation économique en Afrique francophone. En réponse aux manifestations de plus en plus hostiles à la monnaie, à son héritage mais aussi dans certains cas à la France, le pouvoir ivoirien avait pris les devants et annoncé une nouvelle monnaie.

Une annonce et des mécontentements en Afrique anglophone

Seul bémol, l’annonce de la monnaie commune ne respectait pas les engagements pris par les pays y compris les pays anglophones. Le fait par exemple que la monnaie restait arrimée à l’Euro n’était pas du goût de tout le monde notamment du Ghana et du Nigéria qui n’ont pas hésité à le faire savoir. Ces problèmes couplés à la crise économique et à la crise née suite à la pandémie ont fini par convaincre les présidents de la CEDEAO à repousser le lancement de la nouvelle monnaie. Une petite victoire donc pour les panafricanistes et pour les pays anglophones.