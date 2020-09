C’est une publication qui fait jaser en France depuis le vendredi 28 août dernier. Le magazine Valeurs Actuelles a eu l’outrecuidance de publier dans son roman d’été un dessin humiliant de la députée Danièle Obono. On y voit l’élue de La France Insoumise, collier en fer au cou comme une esclave. Cette représentation choquante n’a pas tardé à faire sortir la concernée du silence.

“J’ai vu Madame Obono organiser des réunions interdites aux blancs”

Sur BFM TV, la parlementaire a indiqué que c’était une « insulte à ses ancètres, sa famille et à la République ». Elle a été soutenue par l’ensemble de la classe politique française. Même le Rassemblement National, parti d’extrème droite, a pris ses distances avec la publication. Eric Zemmour, connu pour créer la polémique à chacune de ses sorties médiatiques, a affirmé hier lundi qu’on avait le droit de se moquer de la parlementaire. « J’ai vu Madame Obono organiser des réunions interdites aux blancs. Où a-t-elle vu la République là-dedans ? J’ai vu Madame Obono dire tout son amour pour Mohamed Merah (un terroriste). On a le droit de se moquer de Madame Obono, mais on a le devoir de la combattre » a-t-il indiqué dans Face à l’info, son émission sur la chaîne Cnews.

Pour le polémiste la députée LFI n’est pas Louis XIV. Donc on a le droit de la tourner en dérision comme tout le monde en France. En somme, Eric Zemmour défend à Daniele Obono de venir « pleurer parce qu’on se moque d’elle dans un journal, dans une fiction ».