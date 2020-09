Anne Hidalgo, présidente de la République ? Pour le moment, la maire de Paris n’a pas ouvertement fait part de ses ambitions présidentielles. Cependant, son nom fait trembler le président Macron, qui selon certaines sources, craindrait réellement que la maire PS se lance dans cette campagne. Selon lui, elle pourrait rassembler la Gauche.

Plébiscitée à Paris face à la droite, figurant parmi les 100 personnalités politiques les plus influentes au monde selon un récent classement, Anne Hidalgo n’exclut pas de se présenter à la prochaine présidentielle. Femme, jeune, disposant d’une équipe qui la suit depuis des années à Paris, Anne Hidalgo pourrait réussir là où de nombreux cadres de la gauche se sont cassés les dents, à savoir, réunir l’ensemble de cette aile politique, derrière son projet.

Anne Hidalgo, danger pour Emmanuel Macron ?

Mais ce n’est pas tout. La maire de Paris n’aime pas du tout le président Macron, qui le lui rend bien. Résultat, cette inimitié pourrait bien la forcer à envisager une campagne présidentielle. Mais son nom ne fait pas trembler que la Macronie puisque Yannick Jadot, d’Europe Écologie-Les Verts, craint lui aussi que celle-ci ne vienne lui voler la vedette. Anne Hidalgo, nouvel étendard de la gauche française ? Pour le moment, celle-ci fait surtout figure d’outsider, mais les prochains mois s’annoncent intéressants à suivre.

La maire de Paris, pour rebâtir la Gauche

En fonction de l’évolution de la situation, d’un point de vue social comme économique, la maire de Paris pourrait ainsi être poussée par l’ensemble de ses soutiens et ses électeurs, à oser se lancer dans la course. Morcelée, la gauche semble elle, en attente d’une personne capable de la rassembler, afin de rebâtir un axe fort et crédible, susceptible d’apporter une réponse ou tout du moins une alternative au pouvoir actuellement en place. C’est en tout cas ce qu’elle a réussi à faire du côté de Paris en ajoutant à son projets les Verts ainsi que les communistes.