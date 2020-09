Le 4 juillet dernier, le rappeur américain Kanye West avait annoncé sur Twitter sa candidature à la présidentielle américaine du 3 novembre 2020. Le rappeur qui est considéré comme l’arme secrète de Donald Trump, se présente comme le candidat de Dieu à la Maison blanche contre Trump. Il a assuré d’ailleurs depuis qu’il ne soutenait plus le président républicain. Même s’il pense se départir de Donald Trump et chercher à aller briguer tout seul la magistrature suprême, le candidat anti-avortement n’a presque aucune chance de remporter les élections à cause de l’absence par laquelle il a brillé dans certains Etats clé.

Dans plusieurs Etats, le rappeur a dépassé la date limite pour figurer sur la liste officielle des candidats, même s’il avait réussi à s’inscrire dans d’autres. Dans les Etas comme l’Arkansas, le Colorado, l’Idaho, l’Iowa, le Mississippi, l’Oklahoma, le Tennessee, l’Utah et le Vermont, le nom du quarantenaire figure sur la liste des candidats.

Il n’y a pas d’exeption pour un candidat

Cependant, en début de ce mois de septembre, les Etats comme Arizona, Wisconsin et Ohio ont indiqué que Kanye West et sa colistière Michelle Tidball ne pourraient figurer sur les bulletins. Dans l’Ohio, faute de signatures pour sa colistière, alors qu’il avait pourtant réussi à réunir 15.000 signatures et de nombreux documents, sa candidature a été rejetée. Dans le Wisconsin également, sa candidature n’a pu être enregistrée à cause du retard qu’il avait accusé dans la transmission de son dossier.

« Les candidats doivent arriver à l’heure pour pénétrer dans le bâtiment de la commission électorale où doivent être remplis certains papiers. Il n’y a pas d’exception » avait déclaré le juge concernant le rappeur qui était venu en retard le jour de la clôture du dépôt des candidatures. Dans d’autres Etats comme, Illinois (son Etat), Missouri, Virginie, Montana, Virginie-Occidentale, Wyoming et Floride, Kanye West n’a également pas pu déposer ses dossiers à temps.