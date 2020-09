Le charismatique docteur Denis Mukwege n’en a que faire des menaces de mort qui pèsent contre lui. Celui qui fut prix nobel de la paix mais est aussi reconnu pour son travail de “réparation” des femmes mutilées par les combattants en République démocratique du Congo a une fois encore frappé.

Très engagé pour le bien des populations congolaises, il milite depuis de nombreuses années pour que justice soit rendue à ceux qui subissent les atrocités de la guerre. Militantisme qui lui a valu de nombreuses menaces de morts ces dernières semaines selon les autorités du pays. Le président Félix Tshisekedi a lui-même décidé de le mettre sous protection pour sa propre sécurité. Mais ces menaces ne semblent pas freiner le courageux docteur.

Pendant une réunion de la commission droits de l’homme du Parlement européen, le docteur congolais a insisté sur l’urgence de la situation : « En moyenne, huit civils sont tués chaque jour dans le cadre des conflits, c’est énorme. Et bien souvent, ce sont les femmes et les enfants qui sont les principales victimes. Jour après jour, mois après mois, année après année, de nouvelles violations des droits humains sont documentées, rapportées et analysées... Le manque de volonté politique et la realpolitik ont trop longtemps primé sur le besoin et la soif de justice et de vérité. C’est dans ce contexte que les massacres se poursuivent. Cette situation qui fait honte à notre humanité commune ne peut plus durer. »