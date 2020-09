Le Sénégal était inquiet depuis la double explosion survenue dans un hangar abritant du nitrate d’ammonium au port de Beyrouth. Des médias du pays ont en effet révélé qu’il y avait une quantité non négligeable de ce produit chimique au port de Dakar. 3050 tonnes exactement selon le journal l’Observateur. Le drame du Liban pouvait donc se produire dans le pays. Aujourd’hui les sénégalais n’ont plus des raisons de s’inquiéter.

Le Port Autonome de Dakar informe dans un communiqué que ce produit chimique n’est plus sur les lieux. « La direction générale du Port Autonome de Dakar informe l’opinion nationale, internationale et les parties intéressées, que les 3050 tonnes de nitrate d’ammonium en transit au Port Autonome de Dakar pour le Mali ont été évacuées. » peut-on lire sur cette note issue de la Cellule communication stratégique de l’infrastructure portuaire. « A ce jour aucun atome de nitrate d’ammonium n’est présent au Port Autonome de Dakar » a-t-elle assuré.

Le Sénégal solidaire du peuple libanais

Rappelons qu’après le drame de Beyrouth début août, les autorités sénégalaises ont organisé le 18 du mois une cérémonie à Dakar pour saluer la mémoire des victimes. « Nous l’avons ressenti ces explosions. Mais d’abord, le président Macky Sall, c’est en son nom et au nom du peuple du pays de la Téranga, que je prends la parole devant vous pour témoigner de notre solidarité et de notre soutien à la République et aux frères du Liban » avait laissé entendre Abdoulaye Diop, ministre de la communication.