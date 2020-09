En Afrique, plusieurs pays sont en proie à la lutte contre le terrorisme. Une lutte implacable qui a conduit de nombreuses armées à vivre dans une situation de guerre permanente. L’une des armées les plus efficaces reste l’armée tchadienne qui a notamment grandement contribué à la lutte contre le terrorisme, non seulement dans le pays, mais aussi au Nigéria et au Mali.

Mais la perfidie des terroristes rend la bataille très rude. L’armée tchadienne a ainsi annoncé la mort, ce samedi, de trois de ses valeureux soldats tombés dans une attaque des malfrats. L’annonce a été faite par des hautes autorités de l’armée et confirmée par un gouverneur et le président tchadien lui-même.

“C’est avec peine que j’ai appris le décès de nos trois soldats suite à l’explosion d’une mine à Kaïga-kindjiria. J’adresse mes condoléances aux familles éplorées. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Rien n’entamera notre détermination à vaincre le péril terroriste.” a affirmé le maréchal Idriss Déby sur son compte officiel. Mais il ressort d’un décompte non officiel que trois autres soldats ont perdu la vie la veille.