Le débat entre Donald Trump et Joe Biden a enfin eu lieu. Un mélange de cacophonie et d’attaques entre les deux candidats qui se disputent la Maison-Blanche. Occasion pour le président américain de lancer des accusations contre son challenger démocrate, mais surtout de se vanter de son bilan et de ses soutiens.

Mais il semblerait que le président américain ait parlé trop vite dans une de ses fanfaronnades. Se vantant du soutien de nombreux éléments des forces de l’ordre, le président Trump a cité le Sheriff de Portland comme un de ses fervents soutiens.

Seul problème, le Sheriff s’est empressé de dementir son hypothétique soutien sur la toile : “Je n’ai jamais soutenu et je ne soutiendrai jamais Donald Trump” a affirmé le Sheriff Reese de la ville de Portland. Sa ville, symbole des violences raciales ne s’en remet pas forcément des déclarations du président. Et il a tenu à le faire savoir. Pas de réaction officielle de l’équipe du président américain après cette sortie.

In tonight’s presidential debate the President said the “Portland Sheriff” supports him. As the Multnomah County Sheriff I have never supported Donald Trump and will never support him.