Le premier débat présidentiel a eu lieu aux Etats-Unis hier mardi 29 septembre entre Joe Biden et Donald Trump. Au cours de cette joute verbale, le candidat démocrate a qualifié le président américain de « caniche de Poutine ». Du côté de Moscou, cette expression ne laisse pas indifférent. Le porte-parole de la présidence russe l’a commenté ce mercredi. Dmitri Peskov estime qu’il s’agit de nouvelles manifestations de la « culture politique » du pays. « Nous, comme chacun dans le monde, surveillons le déroulement de la campagne électorale aux Etats-Unis. Nous ne pouvons pas rester indifférents, car c’est l’une des plus grandes économies du monde. Bien sûr, nous enregistrons de nouvelles manifestations de culture politique, de culture électorale aux Etats-Unis » a-t-il dit aux journalistes qui l’interrogeaient.

Prime sur la tête des soldats américains

Le candidat démocrate avait traité Trump de “caniche de Poutine” parce qu’il lui reprochait son comportement face au président russe, et surtout le fait qu’il ait refusé de parler à M Poutine de la prime sur la tête des soldats américains. En effet, en juillet dernier, le New York Times avait dans une publication parlé de primes qu’une unité de renseignement militaire russe aurait versées aux criminels armés proches des talibans pour tuer des soldats américains en Afghanistan en 2019. Au cours de ce premier débat présidentiel, Trump et Biden se sont copieusement invectivés.

Le candidat démocrate a traité le milliardaire républicain de « pire Président que l’ Amérique ait jamais connu » tandis que le chef de la Maison Blanche reconnaissait une absence totale d’intelligence à ce dernier. « Il n’y a rien d’intelligent en vous » a-t-il lancé à l’ex vice-président américain. Les deux auront encore l’occasion de débattre deux fois de suite avant le 03 novembre 2020, date des élections dans le pays.