Le président américain Donald Trump a été sévèrement critiqué aux USA, pour sa gestion controversée de la pandémie. La Maison-Blanche, menée par son locataire avait dès les débuts de la crise, minimisé la pandémie. Et justement ce serait cette politique de dédain, qui selon les détracteurs du président Trump, avait engendré ces statistiques si alarmantes. Les USA, c’est aujourd’hui, 6.549.426 cas confirmés pour 195.239 personnes décédées.

Très vite, le président américain pour se défendre de telles critiques, avait indexé la Chine et incriminé l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour Trump c’était l’OMS, et non sa politique, qui par sa dissimulation d’informations capitales était à la base de sa politique de riposte contre le nouveau coronavirus. Seulement, il y a quelques jours, un journaliste du média de presse américain, The Washington Post, Robert Upshur Woodward, 77 ans, faisait de fracassantes révélations dans un article publié dans le journal pour lequel il travaillait depuis près de 50 ans.

Trump plaide le non-évènement…

Selon l’article de Bob Woodward, le président américain n’aurait pas été pris au dépourvu par le nouveau coronavirus. Le locataire de la Maison-Blanche était au fait, que le virus était bel et bien mortel. Un virus, bien plus dangereux que la petite grippe à laquelle, il avait pris l’habitude de la comparer. Et que ce serait de façon délibérée qu’il aurait choisi de la minimiser. Le journaliste de 77 ans, révélait pour étayer ses propos, des morceaux choisis d’entretiens officiels qu’il avait eu le président Donald Trump. Des entretiens qui entraient dans le cadre de la réalisation de son livre sur l’administration Trump. Un livre intitulé ‘’ RAGE ’’ et dont la sortie est prévue pour le 15 septembre prochain.

Pour le président Trump, les révélations de Woodward étaient un non évènement, et le journaliste lui-même en serait conscient. Car avait-il ajouté, si les propos qu’il avait tenu au moment des entretiens avec Woodward, en février et en Mars, étaient politiquement préjudiciables ou se révélaient être une menace pour la sécurité des Américains ; le journaliste les aurait publiées plus tôt. Plus tôt, le président américain avait qualifié l’article du Washington Post, d’article à sensation ; arguant que toutes les décisions qu’il avait prises jusqu’ici, l’avaient été dans l’intérêt supérieur des Etats-Unis.