En Chine, une écolière de 10 ans a succombé aux sévices corporels de son enseignant le 10 septembre dernier. Cet évènement malheureux s’est déroulé dans la province de Sichuan. La petite fille a été frappée à mort par l’enseignant parce qu’elle n’avait pas fourni de réponses adéquates à deux de ses questions. L’infortunée avait été mise sur les genoux par ce dernier. Il lui a ensuite tiré les oreilles avant de lui administrer des coups sur la tête.

Pendant la punition, la petite fille était incapable de se lever. C’est avec le concours de ses camarades qu’elle a regagné finalement sa place, a informé sa sœur jumelle qui se trouvait dans la même classe. Contactée plus tard par l’enseignant afin qu’elle vienne la chercher, la grand-mère de l’enfant a vu que celle-ci était incapable d’ouvrir les yeux. Elle ne pouvait pas non plus parler. Conduite à l’hôpital, elle passe malheureusement de vie à trépas.

Un professeur prompt à recourir à la violence

Selon sa grand-mère, l’enfant était effrayée quand il s’agissait de suivre les enseignements de ce professeur prompt à recourir à la violence. Le drame s’est déroulé dans la matinée du jeudi 10 septembre selon le journal Sing Tao Daily, qui a rapporté l’information.