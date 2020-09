Entre la Chine et les Etats-Unis, la guerre se poursuit visiblement dans tous les domaines. En effet, les autorités américaines ont annoncé avoir bloqué les visas de certains chercheurs et doctorants chinois. L’information a été rendue publique par le Département de la Sécurité intérieure américain ce mercredi 9 septembre. Le but de cette décision serait ainsi d’empêcher ces scientifiques chinois de voler des informations sensibles.

Empêcher de voler des informations sensibles

«Nous bloquons les visas de certains doctorants et chercheurs chinois qui ont des liens avec la stratégie de fusion nucléaire militaire de la Chine pour les empêcher de voler ou sinon de s’approprier des recherches sensibles», a déclaré Chad Wolf, le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis par intérim. Rappelons que la Chine a souvent fait objet de plusieurs accusations de la part de l’administration Trump.

Des antécédents entre la Chine et les USA

Le président américain accuse Pékin d’être à l’origine de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus dans le but d’affaiblir son économie. Il fait également feu de tout bois pour bloquer le géant des télécommunications chinois Huawei dans le déploiement des installations 5G. De façon assez ouverte, il a toujours accusé la structure d’être à la solde du Parti Communiste Chinois et agit dans le monde pour fournir des informations sensibles à la formation politique au pouvoir dans le pays.