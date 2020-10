La résistance aux antibiotiques se produit lorsque des germes comme les bactéries et les champignons développent la capacité de vaincre les médicaments conçus pour les tuer. Cela signifie que les germes ne sont pas tués et continuent de croître. La résistance aux antibiotiques ne signifie pas que le corps devient résistant aux antibiotiques ; c’est que les bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques destinés à les tuer.

Les principales conséquences sont que les médicaments deviennent inefficaces et que les infections persistent dans l’organisme, augmentant le risque de propagation à d’autres personnes. Les infections causées par des germes résistants aux antibiotiques sont difficiles et parfois impossibles à traiter. Dans la plupart des cas, les infections résistantes aux antibiotiques nécessitent des séjours prolongés à l’hôpital, des visites de suivi supplémentaires chez le médecin et des alternatives coûteuses et toxiques.

Tel un tueur silencieux…

Un rapport paru en avril 2019 déjà, avait voulu attirer l’attention des experts mondiaux au sein de L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) sur le nombre annuel effarant de décès dus aux infections pharmaco résistantes. Des agences internationales et des experts ont publié le 29 avril 2019, un rapport exigeant “une action immédiate, coordonnée et ambitieuse” pour éviter une crise de résistance aux médicaments potentiellement désastreuse. Selon eux, si aucune mesure n’est prise les maladies pharmaco résistantes pourraient causer « 10 millions de morts chaque année d’ici 2050 et des dommages à l’économie aussi catastrophiques que la crise financière mondiale de 2008-2009 ».

Puis le Covid-19 était intervenu, et avait focalisé toute l’attention. Mais selon un magazine scientifique, le problème n’avait pas perdu en intensité, bien au contraire. Avec 700 000 personnes qui décéderaient mondialement chaque année à cause de ces bactéries pharmacorésistantes ; la résistance aux antibiotiques était devenue telle une crise sanitaire.

C’est que contrairement au Covid-19, la pharmacorésistance, se développait et se propageait insidieusement, silencieusement. Aussi avertissaient les experts, sans des actions immédiates et des investissements idoines, nous pourrions rapidement nous retrouver confrontés aux effets désastreux d’une résistance aux antimicrobiens incontrôlée.

