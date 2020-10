La France s’est prononcée sur le processus électoral en cours en Côte d’Ivoire. Devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, le ministre français des Affaires étrangères a fait savoir que son pays est « très vigilant sur la manière dont vont se passer les élections ». Jean-Yves Le Drian a également fait savoir aux députés français que son rôle n’était pas d’apporter une appréciation sur la nouvelle loi fondamentale du pays.

“Ce serait de l’ingérence”

« Il y a un processus démocratique, je ne suis pas chargé d’apprécier la nouvelle Constitution. Ce serait de l’ingérence. Le président Ouattara a souhaité se représenter, c’est son libre choix. », a notifié le chef de la diplomatie française. « Nous souhaitons que cela se passe dans les meilleures conditions de calme et que les habitants de la Côte d’Ivoire puissent s’exprimer très librement. », a poursuivi Jean-Yves Le Drian devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

Un troisième mandat qui suscite des réactions

Notons que la participation du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel suscite beaucoup de polémiques dans les rangs de la classe politique ivoirienne. Suite au décès de son dauphin, le leader du candidat du RHDP avait décidé de se remettre dans la course contre toute attente. Quelques semaines plus tôt, il avait pourtant fait savoir qu’il passait le témoin aux plus jeunes.