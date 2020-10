Des révélations ont été faites par Eric Nicks sur comment le célèbre rappeur 50 cent connu à l’état civil comme Curtis James Jackson III a réussi à signer sur Shady Records et Aftermath. Lors d’une interview qu’il a accordée à un média, il indique que cette collaboration a été possible grâce à l’intervention de Tony Yayo. A en croire les explications qu’il a données sur la situation, le directeur général de Violator avec qui ils travaillaient ne voulait pas les libérer pour d’autres expériences.

Tony Yayo fait sortir son arme

Il aura fallu que le rappeur Tony Yayo fasse sortir son arme pour effrayer le responsable du label. « On entre dans le bureau de Todd Moscowitz, directeur général de Violator. C’était Tony Yayo, 50, moi, Chris (Lighty), Todd. On s’est dit: ‘On doit se libérer de ce contrat parce qu’Eminem veut nous signer sur Aftermath’. Todd a dit: ‘Je m’en fous, ça n’arrivera pas’. Chris se marre. Je jure devant Dieu que Yayo a sorti son flingue et l’a posé sur la table », a-t-il essayé de décrire comme scène de la situation.

Todd Moscowitz fléchit

« Il a mis son flingue sur la table, sans le pointer sur lui, et a dit: ‘Il faut qu’on soit libéré de ce deal’. Todd Moscowitz est sorti en courant du bureau en criant: ‘Je ne viens pas travailler pour des gars qui me sortent des armes!’ C’était un juif, un avocat juif. Il ne connait rien à la vie de la rue. », a poursuivi Eric Nicks lors de cette interview qu’il a réalisée avec Drink Champs. C’est cette situation qui a permis que l’interprète « Candy Shop » puisse aller collaborer avec Eminem et Dr Dre.

