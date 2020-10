A deux semaines des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, le candidat contesté par l’opposition pour son troisième mandat, Alassane Dramane Ouattara président sortant, a rompu le silence et a répondu à l’opposition. C’est en marge du lancement officiel de sa campagne électorale à Bouaké, que le président de la République a rencontré les cadres de la région à qui il dit ce qu’il pense des appels de l’opposition au boycott de l’élection. Pour le chef d’Etat, le dialogue que souhaite l’opposition a déjà eu lieu et il n’y aura plus aucun dialogue avant les élections.

« J’ai entendu ici et là qu’il fallait un dialogue, qu’il fallait une concertation. Mais les dialogues ont eu lieu. Nous avons eu un dialogue pour mettre en place la Constitution en 2016, nous avons eu un dialogue pour créer la Commission électorale indépendante CEI en 2019, nous avons eu un dialogue en 2020, pour mettre en place le code électoral, mais allons aux élections. Nous avons créé des institutions sur lesquelles nous nous sommes mis d’accord et a quelques semaines des élections, j’entends des gens dire, il faut un dialogue. Un dialogue pour faire quoi ? », s’est interrogé le président.

“Il n’y aura pas de transition”

Pour rassurer les uns et les autres, face à une opposition qui est déterminée et qui rassure qu’il n’y aura pas d’élection, Alassane Ouattara a affirmé lui, que l’élection aura lieu le 31 octobre. « Les élections auront lieu le 31 octobre et elles se feront dans la paix…. Que les uns et les autres arrêtent de se faire des illusions, il n’y aura pas de report des élections, il n’y aura pas de transition. Nous aurons le dialogue et ce dialogue permettra d’améliorer les choses après les élections, si s’était nécessaire, » a-t-il rassuré.

“Que les gens arrêtent de rêver”

Concernant l’appel de l’opposition à la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) et le Conseil constitutionnel, M. Ouattara a estimé que c’est un rêve qui ne réalisera jamais. « Si quelqu’un veut être président qu’il se présente aux élections, (…). Que les gens arrêtent de rêver, il n’y aura pas de changement de CEI, de changement de Conseil constitutionnel », a conclu ADO.