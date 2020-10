Les Etats-Unis d’Amérique accueillent de moins en moins de réfugiés depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Au cours de l’année budgétaire 2020, 18 mille personnes fuyant les conflits ont réussi à trouver refuge chez l’Oncle Sam. C’est très loin des 100 mille que le pays accueillait chaque année sous la présidence Obama. L’année budgétaire 2021 sera encore plus défavorable aux réfugiés qui veulent se rendre aux USA. L’administration Trump va en accueillir 15 mille seulement. C’est du moins ce qu’a annoncé le Département d’Etat tard dans la soirée d’hier mercredi 30 septembre.

Annonces

Cette décision de Donald Trump intervient à quelques semaines de la présidentielle du 03 novembre prochain. Le milliardaire Républicain n’a jamais caché sa volonté de lutter contre l’immigration. Tout le contraire de son rival démocrate qui prévoit d’ouvrir les frontières des USA à 125 mille réfugiés s’il est élu. Pour Joe Biden qui a des origines irlandaises, l’accueil de personnes fuyant les conflits n’est pas étranger aux valeurs américaines. L’équipe de campagne de l’ex magnat de l’immobilier a diffusé des publicités hostiles à cette position du candidat démocrate sur le sujet. Elle l’a en effet présenté comme une personne « faible » qui veut introduire aux Etats-Unis des gens venus des régions dangereuses du monde.

News Inter par email :

” Nous pouvons prévenir les effets déstabilisateurs de ces déplacements sur les pays affectés “

Dans un communiqué , le Département d’Etat américain a expliqué qu’il est possible de prévenir « les effets déstabilisateurs » des déplacements de populations sur les pays affectés et leurs voisins. «En nous attelant en premier lieu à mettre fin aux conflits qui entraînent des déplacements, et en fournissant une aide humanitaire à l’étranger pour protéger et aider les personnes déplacées, nous pouvons prévenir les effets déstabilisateurs de ces déplacements sur les pays affectés et leurs voisins», a-t-il fait savoir.