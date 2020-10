Suite aux accusations de violence conjugale qui ont été portées contre lui par son ex-petite amie, Alexander Zverev, N.7 mondial est monté au créneau pour s’inscrire en faux contre ces propos. Le sportif d’origine allemande a insisté sur le fait que les accusations soient « infondées ». A en croire les explications qui ont été fournies par le joueur de Tennis, il est vrai qu’il a été en couple avec elle. Mais leur relation est terminée depuis bien longtemps. Le joueur de 23 ans, indique ne pas savoir les réels motifs de telles déclarations par son ex.

Une relation terminée depuis longtemps selon le joueur

«Nous avons eu une relation, mais elle s’est terminée il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi Olga porte ces accusations maintenant. J’espère vraiment que tous les deux nous trouverons un moyen de nous réconcilier de manière raisonnable et respectueuse», avait-il laissé lire le joueur de Tennis face aux différentes accusations qui avaient été portées contre lui par Olga Sharypova dans un message Instagram.

“J’ai été battue…”

« J’ai été battue et je ne serai plus silencieuse. Maintenant, je veux raconter une histoire très personnelle et très difficile pour moi, que j’ai déjà vécue et que j’ai laissée dans le passé. J’écris ceci pour que les filles qui sont ou étaient dans la même situation ne se sentent pas seules et trouvent la force de vivre. J’ai été victime de violence domestique ! », avait laissé lire la jeune femme.