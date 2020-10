Encore six jours et l’actuel président ivoirien Alassane Dramane Ouattara sera réélu pour un troisième mandat. Il est pour l’heure le seul candidat favori, face à un KKB qui ne fait pas le poids et qui serait là, d’ailleurs pour certaines personnes, juste pour légitimer les élections après la démission des deux autres candidats. Toutefois, l’opposition comme depuis le début est restée campée sur sa position et ne croit pas en la tenue de ces élections.

Ce lundi 26 octobre 2020, Pascal Affi N’guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI) et porte-parole des plateformes de l’opposition a une fois encore donné rendez-vous à la presse. Il a désormais appelé les Ivoiriens à une désobéissance civile totale, globale et générale face à « la dictature à laquelle Alassane Ouattara nous soumet ».

“Ouattara ne se bat pas pour la Côte d’Ivoire”

« Il faut que nous le contraignions à céder le pouvoir, c’est pourquoi les six (6) jours qui nous restent, la mobilisation doit être totale, globale et générale. Nous devons tout faire pour gagner cette bataille. Ouattara ne se bat pas pour la Côte d’Ivoire, il se bat pour lui-même et son clan », a déclaré M. N’guessan.

Pour lui, il est impératif qu’ils remportent cette bataille, et c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils multiplient les manifestations. « Nous n’avons pas le droit de perdre ce combat, nous sommes condamnés donc à gagner et donc pendant les jours qui arrivent nous allons amplifier ce combat. Il faut que nous nous mobilisons tous avec beaucoup de détermination », a ajouté l’ancien Premier ministre.