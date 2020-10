Le mois dernier, le parti du président guinéen Alpha Condé a annoncé à la télévision publique que le président sortant allait briguer un nouveau mandat. Il devenait alors, avec l’ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le deuxième dirigeant ouest-africain ce mois-là à dire que les limites de mandats ne s’appliquent pas quand une nouvelle constitution est en place.

Une position qui a donné aux milliers de manifestants dans les rues guinéennes depuis l’opposition au référendum constitutionnel, une autre raison de protester. Mais ce mardi, le président guinéen, Alpha Condé dans un entretien accordé à la presse internationale, répétait qu’il n’avait rien d’un « dictateur », et tout d’un « démocrate ».

« Si je voulais une présidence à vie je serai président depuis 1993 »

En Guinée, les élections présidentielles sont prévues pour le 18 octobre prochain et pour Alpha Condé, il suit la volonté du peuple en se présentant en octobre alors qu’un référendum public avait approuvé des changements en mars. Une assertion que le président Condé, a repris devant les journalistes français de France 24 et de RFI. Pour lui il était, inconcevable que, l’on le taxât de dictateur, alors même que les conditions qui avaient présidé à sa candidature pour un troisième mandat avait été soumis à un vote populaire.

Et à la question de Christophe Boisbouvier lui demandant si ce n’était pas là la porte ouverte à une « présidence à vie », le président Condé avait répondu que s’il avait voulu d’une présidence à vie, il l’aurait été depuis 1993. Selon Condé, l’élection présidentielle à plusieurs candidats, du 19 décembre 1993, qui avait vu le président Conté revenir au pouvoir, avait été réellement remporté par son parti le RPG. Non, Condé, n’est pas un dictateur mais plutôt un démocrate, avait tâché d’expliquer le président guinéen aux journalistes. Et que de fait, si les résultats de ce 18 Octobre, le donnaient perdant, il reconnaitrait « évidemment » sa défaite.