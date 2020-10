Les rumeurs autour de la possible fin du monde circulent depuis des années. En effet, la science-fiction, les études fictives de calendriers ancestraux ou encore les rumeurs les plus folles auront poussé de nombreuses personnes à imaginer le pire. Récemment, c’est une annonce de la NASA qui a une nouvelle fois suscité les théories apocalyptiques.

En effet, le 2 novembre prochain, quelques heures avant les prochaines élections présidentielles américaines, l’astéroïde VP1-2018 pourrait bien passer à proximité de notre planète, même si cette proximité reste relative. En effet, l’astéroïde pourrait passer à 3.7 millions de kilomètres ! Une annonce qui a suscité la peur et l’effarement chez de très nombreuses personnes d’autant que la probabilité de voir cet objet céleste entrer dans notre atmosphère reste très limitée.

La NASA travaille sur un bouclier spatial

Or, les risques existent et les scientifiques travaillent depuis un bon moment déjà, sur un possible scénario catastrophe. Il faut dire que les dégâts pourraient être terribles. Dans le cas ou un astéroïde de 1km venait à s’écraser sur Terre, la violence des dégâts pourrait être similaire à 13 millions de fois, ceux de la bombe d’Hiroshima. Résultat, afin d’éviter le pire, de nombreuses personnes penchent sur un bouclier spatial.

Deux missions prévues, Dart et Hera

Même si la probabilité que VP1-2018 parvienne entier à la surface terrestre est plus qu’infime, les scientifiques travaillent depuis longtemps sur l’hypothèse d’une catastrophe. L’enjeu est majeur : si un astéroïde de 1 km par exemple s’écrasait sur notre sol, l’impact équivaudrait à 13 millions de fois celui de la bombe atomique d’Hiroshima. D’où l’idée d’un bouclier spatial qui permettrait de dévier la course des astéroïdes dits géocroiseurs, ceux qui sont sortis de la ceinture de corps célestes située entre Mars et Jupiter. En juillet prochain, la NASA va ainsi envoyer la sonde Dart, afin que celle-ci vienne s’écraser sur l’astéroïde Didymos, dans le but de modifier sa trajectoire. Hera sera ensuite envoyé par l’ESA, dans le but d’évaluer la réussite d la sonde Dart. La construction d’Hera sera gérée par 70 entreprises européennes.

