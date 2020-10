Un fait très banal d’après les premières informations obtenues, une cigarette refusée. C’est ce qui a pu coûter une vie et plusieurs blessés à Saint-Vallier (Drôme). Selon les informations livrées par la préfecture, la bagarre aurait éclaté entre deux groupes d’individus dans la nuit de ce dimanche peu avant le couvre-feu après qu’un jeune garçon roumain, 16 ans, aurait refusé de donner des cigarettes à un groupe d’hommes d’origine maghrébine.

Menacé à cause du refus, le garçon aurait fui pour aller se réfugier à la maison avant de réapparaître quelques moments après avec sa mère et le compagnon de cette dernière. Après que les choses soient tournées au vinaigre, la mère du jeune garçon avait pris la défense de son fils, en s’interposant entre lui et les agresseurs. Et c’est là qu’elle a reçu le coup fatal, un coup de couteau à l’abdomen.

Une seule garde à vue

Malheureusement, elle n’a pu être sauvée. Alors que sa famille tentait de la transporter à l’hôpital après le coup, ils ont dû faire appel aux secours vu la dégradation de son état. Une fois sur place, ces derniers n’ont constaté que son décès. Le jeune garçon ainsi que le compagnon de sa mère, ont aussi été grièvement blessés. Jusqu’à ce lundi midi, le déroulé des faits reste encore compliqué à établir pour les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Romans-sur-Isère qui se sont fait aider par les enquêteurs de la section de recherche de Grenoble.

D’après le procureur de la République de la Drôme, une seule personne est toujours en garde à vue ce lundi midi. Un homme dont le rôle précis reste à déterminer. Toutefois, rien ne dit qu’il est l’auteur du coup de couteau mortel.