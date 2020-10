De nouveaux déboires judiciaires pour le président du Parti Valeur Républicaine (PVR), Loth Houénou. Mardi 06 octobre 2020, Loth Houénou était face aux juges du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le ministère public a requis contre lui, 24 mois d’emprisonnement ferme et 200000 francs Cfa d’amende. Le délibéré prorogé pour le 10 novembre prochain.

Son interpellation fait suite à des propos jugés outrageants contre le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Le président du Parti Valeur Républicaine (PVR), Loth Houénou, s’est présenté à la barre ce mardi 6 Octobre 2020. Dans ses réquisitions, le ministère public demande aux juges de condamner l’accusé à 24 mois de prison ferme ajouté d’une amende de 200000 francs Cfa.

Au termes des discussions, le délibéré a été renvoyé au 10 Novembre 2020. Le mis en cause défendu par Me Barnabé Gbago, ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi, n’est pas encore sorti de l’auberge. Il avait été condamné en 2018 à deux ans d’emprisonnement ferme pour injures et diffamation contre l’opposant béninois en exil, Sébastien Ajavon.

Le procès s’est tenu dans un climat de rééquilibrage du dispositif judiciaire national, marqué par le redéploiement du personnel, notamment, des magistrats et des greffiers dans les nouveaux tribunaux nouvellement mis en service.