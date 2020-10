Le gouvernement du Bénin a revu à la hausse le budget général de l’Etat, exercice 2020. Le conseil de ministres de ce mercredi 7 octobre 2020 a approuvé la transmission au parlement du budget révisé. Dans ce projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2020 envoyé à l’Assemble nationale pour examen et vote, le budget a connu une hausse de près de 10 %. Et le présent budget s’établit désormais en équilibre, «en ressources et en charges, à 2167,099 milliards de FCFA contre 1986,910 milliards initialement prévus, soit une hausse de 9,1 % ».

Selon le compte rendu de cette réunion hebdomadaire, cette hausse du budget est due aux effets économiques de la crise sanitaire générée par la pandémie du coronavirus. D’après ce compte rendu, «l’augmentation s’explique par la prise en compte au budget de l’Etat, des dépenses d’urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages de même que par des mesures de facilitation d’accès au crédit, d’une part, et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires, d’autre part ».

Ce projet de loi de finances rectificative prend en compte les diverses contributions reçues des donateurs et des partenaires techniques et financiers de notre pays dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte nationale contre la COVID-19. Ce qui induit un taux de croissance révisé du PIB de l’ordre de 2,3 % à la fin de l’année 2020. Les députés vont devoir se pencher au plus vite sur ce projet de budget révisé.