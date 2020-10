De bonnes nouvelles pour les abonnés de Canal+ au Bénin. Toujours à l’écoute de sa clientèle et à la satisfaire, Canal+ Bénin a fait réaménager ses offres, refondu sa ligne éditoriale, enrichi son menu et offre une nouvelle façon de bénéficier de la semaine généreuse. C’est à la faveur d’une conférence de presse tenue ce mercredi 7 octobre 2020 à Canal Olympia à Cotonou que la nouvelle a été donnée. Ainsi, selon le directeur général Jonathan Lett, depuis le 6 octobre 2020, de nouvelles chaînes dont deux chaînes béninoises (TV Carrefour et Golf FM) ont été ajoutées aux bouquets Canal+.

Christophe Davakan, promoteur de TV Carrefour s’est réjoui du partenariat. Pour lui, c’est un nouveau challenge qui exige plus de contenu de qualité. Quant à la représentante du Golf FM, Nadine Soumanou, elle a promis d’œuvrer pour la bonne marche de ce partenariat. Selon la chargée de communication Maissarath Daouda, «en plus de TV Carrefour et Golf FM qui viennent enrichir les bouquets Canal+, nous avons 11 chaînes de télévision et neuf radios africaines qui s’ajoutent ». Toutes ces chaînes et radios sont disponibles dès la formule sans augmentation de prix. Selon Jonathan Nett, Canal+ a entrepris de refondre complètement sa ligne éditoriale au niveau du sport. Ainsi, sur les chaînes Canal+, il y a une petite révolution.

Sur les bouquets Canal+, les chaînes de sports ont été réaménagées. Elles ont connu un réajustement au niveau de leur positionnement. Par exemple, Canal+ sport devient Canal+ sport 1, ainsi de suite jusqu’à Canal+ sport 5. La chaîne Info+ Sport est désormais sur le canal 10. De plus, désormais, avec la formule Accès, l’abonné peut suivre du sport sur Canal+ Sport 1. Il peut donc suivre le championnat d’Italie, les coupes CAF et d’autres sports comme du catch et de la formule 1. Avec la formulé Evasion, l’abonné a droit à Canal+ sport 1 et Canal+ 2 sport.

L’abonné qui souscrit à cette formule peut suivre les matchs de la ligue 1, les matches du championnat allemand et des grandes compétitions comme la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et beaucoup de magazine. Canal+ c’est aussi beaucoup de cinéma et de séries. La semaine généreuse accordée à tout abonné qui se réabonne avant la fin de son précédent abonnement a connu un changement. Selon le chargé marketing et réabonnement, Tumbo Kongolo la semaine généreuse de sept jours est désormais disponible le jour même du réabonnement. Une fois le réabonnement fait, l’abonné n’attend plus la fin de l’abonnement en cours avant de bénéficier de la semaine généreuse.

