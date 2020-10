Mauvaise nouvelle pour les forces de l’opposition. La gigantesque marche annoncée pourrait ne pas se tenir. En effet par arrêté municipal en date du mercredi 28 octobre 2020, le maire Luc Atrokpo met un embargo sur toutes manifestations publiques dans la capitale économique, Cotonou.

L’arrêté signé du maire de Cotonou Luc Atrokpo ne donne aucune raison par rapport à cette décision d’interdiction. Quand on sait que l’opposition projette une manifestation d’humeur contre le pouvoir, cette décision paraît suspecte et politique aux yeux de nombreux internautes qui ont dénoncé la mesure.

L’arrêté municipal précise que tout rassemblement et toutes manifestations à caractère festif, revendicatif et politique sont interdits jusqu’à nouvel ordre dans la ville de Cotonou. Le même arrêté instruit les adjoints au maire, les chefs d’arrondissements, les commissaires d’arrondissements et le directeur de la police municipale à son application stricte.

En l’état, l’opposition à Patrice Talon pourra-t-elle reculer ? La marche va-t-elle se tenir ? La décision vise-t-elle la lutte contre le coronavirus ? Autant de questions qui restent sans réponses et qui font agiter la toile.