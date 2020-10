Le financement public des partis politiques est effectif. Selon le commissaire de la CENA chargé du suivi des partis politiques, des études et de la conception des documents électoraux, Abou Boukari Adam Soulé, tout est fin prêt pour ce financement au titre de l’année 2020. Dans un entretien accordé à une radio privé ce lundi 19 octobre 2020, il a indiqué que les fonds sont déjà virés sur les comptes de la Commission électorale nationale autonome(CENA) par le ministère de l’Economie et des finances.

Les un milliard 500 millions de francs CFA sont sur les comptes de la CENA. Ces fonds vont être répartis aux partis éligibles conformément à la loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Il s’agit de l’Union progressiste (UP), du Bloc républicain (BR) et de Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Selon cette loi, 40 % de ces fonds vont aux partis ayant eu des députés à l’Assemblée nationale. Ainsi, l’Union progressiste (UP) et le Bloc républicain (BR), les deux partis politiques qui ont obtenu des députés à l’issue des législatives d’avril 2019, vont se partager la somme de 600 millions de FCFA. «Ils (40 %) sont répartis au prorata du nombre de sièges que les partis ont obtenu », a précisé Abou Boukari Adam Soulé. Les 60% restants vont être répartis aux trois partis politiques qui ont obtenu des élus communaux et municipaux lors des élections communales et municipales de mai 2020.

A ce niveau les partis concernés sont l’UP, le BR et FCBE. La CENA va distribuer les 900 millions de FCFA restants à ces trois partis. A en croire le commissaire de la CENA Abou Boukari Adam Soulé, ces 900 millions vont être répartis en fonction des conseillers obtenus par chacun des trois partis et les fonds vont être virés sur leur compte bancaire. Les partis politiques concernés ont déjà produit à la CENA, les pièces qu’il faut pour entrer en possession de leurs dus. «La CENA a déjà eu tous les éléments qui lui permettent de faire la répartition des fonds », conforme le commissaire. Il conclut qu’«il y aura d’autres séances de travail avec le ministère de l’économie et des finances et la Cour des comptes pour les questions de comptabilité et de reddition de comptes ».