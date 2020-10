Plus les jours passent, la situation entre Paris et Ankara s’envenime. Après les discours du président français sur la lutte contre le « séparatisme islamique » et la mise en place d’un « islam des Lumières » en France, le président Recep Tayyip Erdogan s’en était pris à son homologue. Il avait qualifié les mesures de « rhétorique anti-islam et anti-musulmane » et « l’outil le plus utile pour les politiciens occidentaux pour dissimuler leurs échecs. »

Quelques jours après M. Erdogan est revenu à la charge après qu’Emmanuel Macron ait dans un discours à l’occasion des hommages à Samuel Paty, défendu la liberté de caricaturer le prophète Mahomet et la liberté d’expression. Ce week-end, plusieurs manifestations ont eu lieu au Moyen-Orient, contre les propos de Macron, de même que des appels au boycott des produits français. Un appel qu’Ankara a appuyé ce lundi 26 octobre. « Tout comme en France certains disent ‘n’achetez pas les marques turques’, je m’adresse d’ici à ma nation : surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas », a déclaré le président Erdogan dans un discours.

”Les responsables européens doivent dire stop”

Comparant ce que vivent les musulmans, à la situation des Juifs avant la deuxième guerre mondiale, le président turc a accusé certains dirigeants européens de «fascisme» et de «nazisme». « Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d’Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d’être menée contre les musulmans» a-t-il dénoncé avant d’insister que « les responsables européens doivent dire ‘stop’ à la campagne de haine qui est dirigée par Macron ».

Pour rappel, la France avait appelé dimanche soir les gouvernements des pays concernés à faire « cesser » les appels au boycott de produits français, et les appels à manifester, provenant d’une « minorité radicale », en leur demandant également d’« assurer la sécurité » des Français vivant sur leur sol.