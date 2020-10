La campagne électorale se poursuit malgré la pandémie du nouveau coronavirus qui fait rage aux Etats-Unis. Par le canal d’une vidéo, l’ancienne première dame américaine a appelé ses compatriotes à accorder leur suffrage au candidat démocrate. Dans cette vidéo qui aura duré une vingtaine de minutes, l’épouse de Barack Obama a développé beaucoup de sujets ayant rapport avec la situation socio-politique aux Etats-Unis dont le problème du racisme.

Un appel aux indécis

A l’endroit de celles et ceux qui doutent, Michelle Obama demande de penser à leurs progénitures. « Je veux que tous ceux qui sont encore indécis pensent à tous ces gens comme moi et mes ancêtres, les mamans et les papas qui ont travaillé leurs doigts jusqu’aux os pour élever leurs enfants correctement, se sont battus, sont morts et ont travaillé comme esclaves, soldats et ouvriers pour aider à bâtir ce pays », a déclaré la première dame dans cette vidéo.

Une pique à l’endroit de Trump

Sans pour autant nommer le président actuel, candidat à sa propre succession, elle a critiqué sa gouvernance et a fait savoir qu’il n’est plus possible de « prétendre ne pas savoir exactement qui et ce que représente ce président ». « Sondez vos cœurs et votre conscience, puis votez pour Joe Biden comme si votre vie en dépendait. », a-t-elle lancé.