Le premier-ministre canadien s’est prononcé sur les différentes déclarations qui ont été faites par le patron de l’Elysée suite au meurtre de l’enseignant d’Histoire Samuel Paty. Justin Trudeau a notamment critiqué la conception de la liberté d’expression du président français. Il estime que comme tous droits humains, le droit de s’exprimer librement doit être entouré de certaines limites.

“Nous nous devons d’agir avec respect pour les autres”

Particulièrement sur le droit de caricaturer le prophète Mahomet comme l’a fait le journal satirique « Charlie Hebdo », le responsable politique canadien indique que la liberté d’expression sera toujours défendue mais avec des limites. « Nous nous devons d’agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui nous sommes en train de partager une société et une planète », a fait savoir Justin Trudeau dans lors de sa déclaration.

Il met l’accent sur les limites de la liberté d’expression

« On n’a pas le droit par exemple de crier au feu dans un cinéma bondé de monde, il y a toujours des limites », a-t-il déclaré en guise d’illustration pour son argumentaire. « Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d’être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes sur d’autres, particulièrement ces communautés et ces populations qui vivent encore énormément de discriminations », a-t-il poursuivi.