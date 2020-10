Plus les jours passent, la tension monte entre Paris et Ankara. Le président Emmanuel Macron avait promis de ne pas renoncer aux caricatures de Mahomet. Suite à cette déclaration qu’il avait faite après la mort de Samuel Paty par décapitation dans un attentat terroriste islamiste, les réactions se multiplient dans le monde islamique principalement venant de la Turquie.

Ce mardi, l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, a publié une caricature du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le chef d’Etat est présenté assis dans un fauteuil en T-shirt et sous-vêtements, en train de boire une bière. Il soulève la jupe d’une femme, une servante portant le voile. Il dévoile ainsi ses fesses nues et s’exclame, « Ouuuh! Le prophète !». Un petit commentaire accompagnait la caricature : « Erdogan, dans le privé, il est drôle ».

“Vous êtes des fils de chiennes”

Après que la Turquie ait accusé l’hebdomadaire de «racisme culturel» en promettant une réponse diplomatique, son ministre de la Culture et du Tourisme s’en est pris au journal de la façon la plus violente possible. Sur compte twitter, Serdar Cam a proféré des injures contre l’hebdomadaire. « Charlie Hebdo: Vous êtes des bâtards.. Vous êtes des fils de chiennes », a écrit le ministre.

Bonjour @TwitterFrance et @AHerblin. Ce tweet nauséabond de ce haut dignitaire turc est-il conforme à vos conditions d’utilisation ?

La @DILCRAH saisira la justice de son côté. Nous ne céderons rien à ces tentatives d’intimidation.#toujoursCharlie https://t.co/e3IyQbJrpN — Frédéric Potier (@FPotier_Dilcrah) October 28, 2020

Des tentatives d’intimidation

Vue la portée des mots et venant d’une autorité étatique, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine-LGBT (DILCRAH), Frédéric Potier a signalé le post auprès de Twitter France. Il a promis de ne pas céder à « ces tentatives d’intimidation » en annonçant la saisie de la Justice. Du côté des parlementaires, Fabien Gouttefarde et Sonia Krimi, deux membres de LREM ont réagi aux propos du ministre turc. Selon eux, ces propos sont indignes d’un homme d’Etat de son rang, et que la Turquie méritait de meilleurs dirigeants.