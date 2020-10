Le vendredi 16 octobre, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre d’Ali Riza Polat, principal accusé lié au procès des attentats du mois de janvier 2015. En effet, ce dernier a menacé une enquêtrice venue témoigner, lui affirmant qu’elle allait payer. Ce dernier est soupçonné d’avoir été le bras droit d’Amédy Coulibaly, tueur de l’Hyper Cacher.

À l’occasion de l’intervention d’une enquêtrice de la sous-direction antiterroriste (SDAT), Ali Riza Polat n’a pas hésité à se montrer offensif, affirmant que celle-ci allait payer pour son témoignage lié à sa radicalisation religieuse. Quelques minutes avant l’intervention de la jeune femme, ce dernier a mimé un coup-de-poing à son encontre.

Des menaces proférées à l’encontre d’une policière

Au cours de cette intervention, l’enquêtrice a affirmé qu’Ali Riza Polat partageait clairement les convictions d’Amédy Coulibaly. Afin d’appuyer son propos, elle met en avant le contenu d’une conversation entre Polat et sa mère. À l’époque, ce dernier affirmait que sa mère était une perverse ainsi qu’une mécréante. Une accusation que ce dernier a tenu à balayer d’un revers de la main, affirmant que la policière ne pouvait mentir au sujet de sa famille.

La Cour ouvre une enquête

Une attitude négative et outrancière, qui a choqué la Cour. Résultat, ce dernier a été rappelé à l’ordre. De même, les avocats des parties civiles ont demandé au président de la Cour de faire en sorte que les propos de ce dernier soient consignés. De même Jean-Michel Bourlès, avocat général, a confirmé l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’accusé. Me Isabelle Coutant-Peyre, avocate du prévenu, a semble-t-il elle aussi subi les sautes d’humeur de son client et son attitude arrogante.