Tout le monde devrait apprendre à faire son thé avec excellence. Cela ne nécessite pas de grands instruments ni de grosses opérations. LNT vous montre un mode de préparation qui saura épater votre famille et vos invités.

On doit tout au soleil !

Les feuilles qui composent les milliers de thés dans le monde passent des milliers d’heures sous le soleil dans le meilleur des cas ou lorsque les conditions le permettent (pays tropicaux ou sahéliens) ou sous des déshydrateurs puissants. Cela prend théoriquement au total l’équivalent de plus de 4 000 heures de temps de séchage sous le soleil ! Les thés se différencient des tisanes à cause de l’aspect séché des feuilles plongées dans l’eau bouillante car dans le cas des tisanes ou décoction, ce sont des feuilles fraîches encore humides qui sont plongées dans le liquide bouillant. Qu’il s’agisse du thé noir, du bissap, du thé vert, du thé rouge, c’est le soleil qui reste le maître de la chaîne de production. Au début pour la culture des plantes, la phototosynthèse, la rentabilité de la production et à la fin pour assurer la déshydratation, le séchage qui va garantir le goût qui illumine vos papilles gustatives et favoriser l’absorption des propriétés biologiques des plantes.

L’importance de l’eau oxygénée

La qualité de l’eau est indispensable. L’eau du robinet est souvent le moyen d’approvisionnement en eau le plus commun. Seulement, restée trop longtemps (des minutes aux heures), l’eau dans la tuyauterie ou un réservoir sans bouger voire stagnante perd une partie de son oxygène. Alors pour favoriser son oxygénation il faut inciter un mouvement alors si vous utilisez l’eau du robinet, laissez-la couler un peu avant de remplir votre bouilloire. Le thé ensuite n’en sera que meilleur car il va s’oxygéner mieux puis s’infuser correctement aussi.

Préparation

Faites bouillir l’eau et laisser bouillir encore quelques minutes jusqu’à obtenir de grosse bulles d’ébullition.

A l’aide du fil, ajoutez le thé dans la tasse où se trouve l’eau bouillante ou bien servez 2 cuillères de thé libre en vrac dans votre passoire à infusion pour thé que vous allez plonger dans la théière. Vous pouvez remuer un peu pour optimiser l’infusion.

Laissez le thé infuser correctement quelques minutes soit 4 min le temps d'infusion du thé noir pour que la nature fasse son travail

Retirez le thé. Retirez les feuilles de thé de leur infuseur ou versez le thé à travers une passoire. Si vous utilisez un sachet, retirez-le à l’aide d’une cuillère ou du fil.

Maintenant, servez et savourez votre thé noir

Note : La meilleure des théières est en céramique. Découvrez la raison ! En céramique ou en fonte, la théière peut être utilisée pour l’infusion de tout type de thé. De plus, elles retiennent bien la chaleur.

Pour une question de variété dans les goûts

Vous pouvez ajouter après infusion du thé pour ne pas interrompre le processus d’infusion, du lait ou du citron pour ceux qui préfèrent les saveurs d’agrumes. Sinon si vous voulez obtenir un thé glacé laissez simplement refroidir le thé noir puis ajoutez des glaçons et du sucre à votre convenance